Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники УМВД по Петроградскому району возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержанный утверждает, что пытался защитить свою дочь.

Сообщение в полицию поступило от матери потерпевшего школьника. Женщина заявила, что на детской площадке у дома по улице Большая Зеленина неизвестный избил ее 14-летнего сына. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мальчика в состоянии средней тяжести госпитализировали в детскую городскую больницу №19. Врачи диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и перелом лобной пазухи.

Прибывшие на место сотрудники полиции по подозрению в избиении задержали 33-летнего местного жителя. Мужчина утверждает, что семиклассник во время игры на площадке ударил его несовершеннолетнюю дочь, за что и был «проучен».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ближайшее время решится вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в парикмахерской под Петербургом неизвестные избили администратора и устроили стрельбу. Сайт 360tv.ru опубликовал видео с места происшествия.