Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Четырнадцатилетнюю девочку экстренно госпитализировали из-за острого отравления. Пострадавшую забрали из общежития дома по улице Звездной.

По словам медиков, ребенок был доставлен в приемный покой с острым пероральным отравлением этанолом и препаратом психотропного действия. После этого пациентку поместили в отделение реанимации, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Отец девочки заявил, что дочь находилась в одном из ресторанов быстрого питания. Другие обстоятельства произошедшего мужчина объяснить не смог. Полицейские выяснили, что семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Специалистам предстоит установить все подробности инцидента.

Ранее в Выборге девочка попала в больницу с тяжелым отравлением таблетками. О случившемся в полицию сообщили сотрудники детской городской больницы, писал ФАН.