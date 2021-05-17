Шестиклассница ушла гулять и пропала без вести в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Девочка отправилась на прогулку в Сестрорецке и до сих пор не вернулась. Ее мать обратилась с заявлением в полицию.

Со слов женщины, 13-летняя дочь не выходит на связь с 16 мая. Раньше девочка-подросток неоднократно уходила из дома. Установлено, что школьница состоит на учете в ОДН, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Полицейские разослали ориентировку по розыску ученицы шестого класса.

Ранее волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» помогли найти пропавшего в подмосковном Чехове 12-летнего мальчика. Его искали по всему региону, сообщало издание РИАМО.