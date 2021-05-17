Температура воздуха в Петербурге превысит многолетние значения на шесть градусов

Санкт-Петербург, 17 мая. Преимущественно солнечная и сухая погода ожидается в Северной столице в понедельник, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов тепла. Сейчас синоптическую ситуацию в Петербурге определяет гребень антициклона. Температура воздуха в Северной столице на пять или шесть градусов превысит средние многолетние значения, добавил Михаил Леус.

Скорость юго-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. Барометры покажут значения ниже уровня нормы, пишет газета «Петербургский дневник». В ночь на 18 мая в Петербурге возможны кратковременные дожди. В Ленинградской области в этот понедельник столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

Медики рекомендуют россиянам пересмотреть свой рацион в преддверии жары. Желательно добавить в меню больше овощей и фруктов. На их основе можно готовить различные закуски. Летом салаты не рекомендуется заправлять майонезными соусами.