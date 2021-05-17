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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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10:20
Политика
Президент Чехии назвал имя возможного преемника
10:19
Происшествия
В Петербурге злоумышленник угнал иномарку у пожилого отца Виктора Цоя
10:16
Происшествия
Безработный забил до смерти сожительницу в Петербурге
10:16
Политика
Телеведущий Соловьев подверг критике предвыборную кампанию Рашкина
10:15
Армия
Запуск американской ракеты Electron в Новой Зеландии завершился провалом
10:14
Происшествия
Безработные избили и ограбили пьяного мужчину возле «Ладожской»
10:13
Общество
Петербургские следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
10:13
Общество
Города Южного военного округа проведут патриотическую акцию «Дорогами Победы»
10:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении в Екатеринбурге
10:10
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова обвинила в домогательствах знаменитого режиссера Хейфеца
10:09
Происшествия
Водитель фуры заживо сгорел после тройного ДТП в Ульяновской области, появилось видео
10:08
Происшествия
Тело мужчины нашли на общей кухне в общежитии в Киришах
10:07
Общество
Перечислены самые опасные алкогольные напитки
10:06
Общество
Минздрав назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
10:04
Происшествия
Фигурантам дела Фургала продлили меру пресечения
10:01
Происшествия
Петербуржца задержали за избиение семиклассника на детской площадке
10:00
Происшествия
Ребенок отравился психотропными веществами в закусочной в Петербурге
09:59
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 17 мая, праздники, факты, люди
09:58
Общество
Число использующих интернет россиян выросло в 23 раза за 20 лет
09:58
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Пьяный «толкатель» из Петербурга покалечил приятеля после застолья

  /   Обновлено: 17 мая 2021 10:20
Происшествия
Пьяный «толкатель» из Петербурга покалечил приятеля после застолья
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 17 мая. Полицейские задержали безработного петербуржца. Мужчина может быть причастен к серьезной травме у своего приятеля.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение от очевидца. Заявитель рассказал, что возле кафе на севере города произошла драка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что конфликт разгорелся между двумя гражданами, которые перед этим коротали время за распитием спиртного. Злоумышленник толкнул товарища, и тот упал на лестницу, ведущую в кафе. В больницу пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом костей таза.

В Перми двое мужчин устроили посиделки со спиртным. Между ними произошла ссора, а затем драка. Злоумышленник насмерть забил своего приятеля, сообщал ФАН.

алкоголь драка кафе
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