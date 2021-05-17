Пьяный «толкатель» из Петербурга покалечил приятеля после застолья

Санкт-Петербург, 17 мая. Полицейские задержали безработного петербуржца. Мужчина может быть причастен к серьезной травме у своего приятеля.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение от очевидца. Заявитель рассказал, что возле кафе на севере города произошла драка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что конфликт разгорелся между двумя гражданами, которые перед этим коротали время за распитием спиртного. Злоумышленник толкнул товарища, и тот упал на лестницу, ведущую в кафе. В больницу пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него перелом костей таза.

В Перми двое мужчин устроили посиделки со спиртным. Между ними произошла ссора, а затем драка. Злоумышленник насмерть забил своего приятеля, сообщал ФАН.