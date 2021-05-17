Семнадцатилетняя петербурженка попала в больницу после отравления смесью лекарств

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники УМВД по Выборгскому району выясняют обстоятельства попадания лекарств в организм 17-летней студентки колледжа.

Сообщение в полицию поступило от врачей Детской городской больницы №5, куда бригада скорой помощи доставила подростка. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, студентка находится в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее острое отравление смесью лекарств.

Полиции предстоит выяснить, каким образом большое количество препаратов попало в организм несовершеннолетней. Девушка воспитывается в неполной благополучной семье и на учете в ПДН не состоит.

Ранее в Санкт-Петербурге врачи скорой помощи госпитализировали в тяжелом состоянии четырехлетнего ребенка, который наглотался таблеток родителей, сообщал сайт 360tv.ru.