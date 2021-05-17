Худой злоумышленник пошел на преступление в Петербурге ради 350 рублей

Санкт-Петербург, 17 мая. Сотрудники полиции работают по заявлению 86-летней петербурженки. Пенсионерка утверждает, что стала жертвой вора.

По словам заявительницы, утром в домофон позвонил мужчина и сказал, что пришел по поводу установки системы видеонаблюдения. Пенсионерка впустила гражданина в квартиру, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Злоумышленник отвлек внимание потерпевшей необходимостью подписать согласие на установку камер. В коридоре вор заметил кошелек хозяйки, который незаметно забрал себе. В нем были 350 рублей.

Пенсионерка запомнила, что нападавший был худощавого телосложения, в черных штанах и темной куртке с синим отливом. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тюменской области сироты пострадали от собственного дяди. Злоумышленник украл у них 300 тысяч рублей, сообщало URA.RU.