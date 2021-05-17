Жара до +30 ожидается в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 мая. Первый день рабочей недели в Ленинградской области начался с тумана. Днем ожидается потепление до +25 градусов, сообщили региональном МЧС.

Столбики термометров 17 мая покажут от +20 до +25 градусов, 18 и 19 мая в отдельных районах региона возможны ливни и грозы с порывистым ветром. Спасатели предупреждают, что станет еще жарче. Максимальная температура воздуха достигнет показателя до +30 градусов. С 17 по 19 мая на территории Ленобласти объявили третий класс пожароопасности.

На этой неделе аномальное потепление ожидается в нескольких регионах России. Например, в Волгоградской и Астраханской областях воздух может прогреться до +36 градусов. Температура на десять градусов выше нормы поднимется на Урале, пишет «Ридус». В Москве из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности.