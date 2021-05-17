Студент петербургского вуза задержан по подозрению в наездах на прохожих

Санкт-Петербург, 17 мая. Студент одного из вузов Петербурга, подозреваемый в серии наездов на прохожих в центре города, задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, 21-летний подозреваемый вместе со своими знакомыми на электросамокатах сбили несколько человек. Они, катаясь по Невскому проспекту, сбили 13 мая неизвестного мужчину, а затем скрылись. Через несколько часов, ночью 14 мая, врезались в еще одного мужчину, а затем напали на него. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Полиция продолжает искать других нападавших.

В минувшем месяце житель Северной столицы нашел скелет человека недалеко от станции метро «Технологический институт». Полиция начала проверку по этому инциденту.