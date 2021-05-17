Автохам на тротуаре разбил телефон не пропускавшего его юноши в Петербурге

Санкт-Петербург, 17 мая. Молодой человек отказался пропускать автомобиль, который двигался по тротуару. Водитель элитной иномарки Hamann отобрал у юноши телефон, на который тот снимал происходящее.

Неравнодушный житель Санкт-Петербурга не захотел оставлять без внимания хамство водителя и перегородил ему путь. Он вежливо попросил мужчину покинуть тротуар и вернуться на проезжую часть, сообщают СМИ.

«Тут ножками ходят, это тротуар! А проезжая часть там! Разворачивайтесь и уезжайте! Пожалуйста, развернитесь! Я вас по-человечески прошу», — сказал молодой человек.

Мужчина вышел из салона и начал оскорблять юношу и угрожать ему расправой. Видеозапись оборвалась в тот момент, когда водитель схватил телефон молодого человека. По предварительной информации, владелец Hamann разбил чужой гаджет и наехал на него колесом автомобиля.

Петербургские автоинспекторы ранее начали охоту на «машин-призраков», которые ездят с устаревшими или бутафорскими номерами. Водители прибегают к нарушению закона, чтобы не платить штрафы.