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17 мая 02:42
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Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
02:13
Общество
Дачникам назвали четыре простых способа по преображению участка в курорт
02:10
Политика
Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по спасению от жары
02:00
Общество
В Крыму подсчитали, на сколько ежегодно увеличивается ущерб от водной блокады Украины
01:46
Происшествия
Водитель-лихач врезался в забор при задержании полицией в Петербурге
01:44
Общество
Кабмин РФ рассматривает возможность продления льготной ипотеки
01:36
Происшествия
Движение транспорта по улице Красной Пресне восстановлено
01:36
Общество
Внештатный журналист CNN оказался сторонником Гитлера
01:30
Происшествия
Петушиные бои в Мексике закончились трагедией
01:24
Общество
My Health Reads назвал неприемлемые для хранения в холодильнике продукты
01:21
Политика
Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток — 2» на ближайшей встрече
01:20
Общество
Специалисты по питанию дали советы по употреблению консервов
01:01
Происшествия
Пожар в офисном здании произошел на западе Москвы
01:00
Общество
Официант, принесите обсчет: юрист объяснил, что делать при обмане с чеком в заведении
00:56
Спорт
Головин помог «Монако» победить «Ренн» в матче чемпионата Франции
00:51
Общество
Сериал «Бриджертоны» получит спин-офф о молодой королеве Шарлотте
00:45
Происшествия
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Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать

Происшествия
Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 17 мая. Юный петербуржец в Приморском районе подвесил питомца за ошейник и начал им размахивать по сторонам. Об этом сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети.

О жестоком отношении к животному стало известно 16 мая. Подросток гулял с питомцем на территории ЖК «Шуваловский». На фото видно, как мальчик гуляет с собаками и начинает размахивать одной из них, которая находится на поводке.

Если судить по опубликованной фотографии, то мальчик находится в теплой одежде, которая не подойдет для нынешней погоды. Следовательно, можно сделать вывод, что инцидент произошел раньше. Автор поста и пользователи соцсети «ВКонтакте» призвали ответственных за ребенка взрослых начать обращать внимание на агрессивное поведение мальчика.

Недавно восьмиклассница из Петербурга попала в больницу из-за отравления наркотиком. Происшествие случилось на юго-востоке Петербурга.

вконтакте петербург приморский
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