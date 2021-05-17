Подросток из Петербурга подвесил за ошейник собаку и стал ею размахивать

Санкт-Петербург, 17 мая. Юный петербуржец в Приморском районе подвесил питомца за ошейник и начал им размахивать по сторонам. Об этом сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети.

О жестоком отношении к животному стало известно 16 мая. Подросток гулял с питомцем на территории ЖК «Шуваловский». На фото видно, как мальчик гуляет с собаками и начинает размахивать одной из них, которая находится на поводке.

Если судить по опубликованной фотографии, то мальчик находится в теплой одежде, которая не подойдет для нынешней погоды. Следовательно, можно сделать вывод, что инцидент произошел раньше. Автор поста и пользователи соцсети «ВКонтакте» призвали ответственных за ребенка взрослых начать обращать внимание на агрессивное поведение мальчика.

Недавно восьмиклассница из Петербурга попала в больницу из-за отравления наркотиком. Происшествие случилось на юго-востоке Петербурга.