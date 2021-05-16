Возомнивший себя «богом» подросток пытался застрелить свою мать в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Размахивая пистолетом, 17-летний подросток угрожал своей матери. Она вытолкнула его из квартиры и позвонила в экстренные службы.

Мать заявила, что ее сын в это время находился под воздействием наркотических средств. По ее словам, он твердил какие-то несвязные речи про сближение с «богом»

«Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к богу», — передает слова неадекватного молодого человека женщина.

Полиция объявила подростка в розыск. Он одет в спортивные штаны, коричневые ботинки и серую куртку. На нем был черный рюкзак. Инцидент произошел в Красногвардейском районе.

Есть вероятность, что подросток «вдохновился» недавним поступком Ильназа Галявиева. Тот, возомнив себя «богом», расстрелял сотрудников и учеников гимназии №175 в Казани.