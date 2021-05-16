Детеныша балтийской нерпы заметили в канале Грибоедова в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 16 мая. Детеныша балтийской нерпы, которая занесена в Красную книгу, заметили прохожие в канале Грибоедова в центре Петербурга, сообщается в группе "Спасение тюленей" во "ВКонтакте".

Днем уставшее животное проплывало поблизости от Никольского Морского собора. Нерпа была замерзшей и пыталась выбраться из воды, но не смогла.

«Если вы находитесь в указанном районе или у вас есть желание и возможность ее поискать, посмотрите, пожалуйста, на воду и особенно на все подходы к воде. Если увидите — звоните по телефону 699–23–99!» — говорится в публикации группы в соцсети.

На Сахалине детеныш нерпы случайно оказался на крючке у рыбаков. Мужчины рассчитывали поймать кунджу в устье протоки реки Айнская на западном побережья острова, но обнаружили улов значительно крупнее.