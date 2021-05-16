МЧС по Петербургу предупредило о надвигающейся грозе

Санкт-Петербург, 16 мая. Непогода ожидается в Северной столице в вечернее время. Специалисты ГУ МЧС России рассказали о надвигающейся к городу грозе.

Жителей и гостей Санкт-Петербурга призвали соблюдать все меры предосторожности в непогоду. В частности, необходимо закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия, а также отключить электроприборы. При нахождении на улице в грозу стоит держаться подальше от электропроводки и антенн.

Приближающиеся грозовые тучи заметил и корреспондент издания «Невские Новости». Скорое ухудшение погодных условий на территории города на Неве подтверждают и данные сервиса «Яндекс».

Теплая погода, которая будет сопровождаться дождем, ожидается в Северной столице 17 мая. Скорость порывов ветра в ночь на понедельник составит от одного до пяти метров в секунду, информирует ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».