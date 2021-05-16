Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Петербурге 17 мая

Санкт-Петербург, 16 мая. Тепло и небольшой дождь придут в Северную столицу 17 мая, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ночь на понедельник, с 16 на 17 мая, скорость порывов ветра составит от одного до пяти метров в секунду. Столбики термометров покажут от десяти до 12 градусов. Днем существенно потеплеет. В разных районах города воздух прогреется от 22 до 24 градусов. Скорость юго-восточного и восточного ветра составит от пяти до десяти метров в секунду.

Ночью осадки не ожидаются. Однако в некоторых районах возможен туман. К концу дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Атмосферное давление ближе к ночи повысится, а днем опустится. В связи с этим метеочувствительным людям следует быть внимательными.

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, как питаться в жару. Нужно добавить в меню больше овощей, фруктов и закусок на их основе. Блюда на основе соусов с майонезом следует убрать из рациона. К тому важно не забывать о жирных кислотах и белках.