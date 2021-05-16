Полиция Петербурга задержала одного из самокатчиков, сломавших ребра писателю

Санкт-Петербург, 16 мая. Правоохранители вышли на след подозреваемого в нападении на прозаика Валерия Айрапетяна. Им оказался 21-летний студент одного из вузов города.

По версии следствия, молодой человек вместе со своими знакомыми на электросамокатах сбили пешехода на Невском проспекте и скрылись с места происшествия.

Спустя несколько часов злоумышленник, двигаясь на электросамокате ночью, наехал на петербургского писателя. Мужчина сделал юноше замечание, за что был избит хулиганами. Задержанный вместе с соучастниками несколько раз ударили «обидчика» руками и ногами. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании студенту меры пресечения и делают все необходимое для того, чтобы найти соучастников преступления и привлечь их к ответственности.

По факту избиения петербуржца председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении лихачей на электросамокатах, писал ФАН.