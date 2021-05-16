Петербургские ученые разработали новое органическое соединение

Санкт-Петербург, 16 мая. Ученые СПбГУ и Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН представили новое органического соединение.

Его активность меняется под воздействием света, рассказали в пресс-службе СПБГУ. Такие вещества чаще всего применяются при лечении болезни Альцгеймера или в офтальмологии. Специалисты смогут «выключать» биологическую активность препарата, используя лазер.

Таким способом удастся обеспечить более безопасное и точное воздействие препарата на клетки человеческого организма. Новое органическое соединение входит в группу тиазолотриазолов. Сейчас подобные вещества используются, но без светового «переключателя».

Российские ученые представили препарат для лечения рака мозга. Разработка принадлежит специалистам Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова. Они представили препарат, который повышает эффективность лечения нейробластомы на 40%.