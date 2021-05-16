Волонтеры просят петербуржцев помочь с поиском уставшей и замерзшей нерпы

Санкт-Петербург, 16 мая. Активисты одного из фондов обратились к жителям Северной столицы через соцсети. Неравнодушные граждане ищут маленькую балтийскую нерпу и просят помочь.

По данным источника ФАН, в поисках участвуют добровольцы, сотрудники МЧС не привлекались. Активисты подчеркнули, что животное недавно видели возле Никольского морского собора, потом в канале Грибоедова. Волонтеры отметили, что маленькая нерпа очень устала и замерзла. Она не может выбраться на сушу, чтобы погреться.

В Ленинградской области неравнодушная женщина помогла спасти маленькую нерпу, вызвав сотрудников профильного фонда, сообщал ФАН.