Петербургские самокатчики сбили писателя и сломали ему три ребра

Санкт-Петербург, 16 мая. Группа молодых людей на электросамокатах наехала на врача и писателя Валерия Айрапетяна. Инцидент произошел ночью на Невском проспекте.

Как утверждают очевидцы, нападение на Айрапетяна произошло после того, как мужчина сделал подросткам замечание и начал снимать их на телефон. Молодежь возмутилась нравоучениями писателя и избила мужчину.

Задержать хулиганов пока не удалось. Прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавшего в больницу. У пациента диагностировали переломы трех ребер, одно из которых проткнуло легкое. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать дело.

Ранее в Санкт-Петербурге местная фирма заявила о похищении электросамоката. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей, писал ФАН.