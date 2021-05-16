Школьница получила травмы головы и спины при падении на рельсы в метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Несовершеннолетняя девушка из-за сильного головокружения потеряла сознание на станции метро «Владимирская» и упала на пути.

Очевидцы тут же пришли на помощь пострадавшей. Они вытащили пассажирку до приезда поезда. Врачи зафиксировали у старшеклассницы ранения головы, локтевого сустава и ушиб спины. Ее доставили в нейрохирургическое отделение 19-й детской городской больницы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В медучреждении доктора диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Пассажир московского метро ранее упал под поезд на станции метро «Кунцевская» и погиб. Из-за произошедшего сотрудники метрополитена приостановили на время движение составов.