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16 мая 16:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:03
Происшествия
Водителя легковушки расплющило цистерной на трассе в Липецкой области
16:02
Хорошие новости России
Компания Ростеха создаст IT-технологию для изучения парниковых газов Земли
16:00
Экономика
Секторы малого и среднего бизнеса растут после пандемии
15:52
Происшествия
Костромского подростка «убило» упавшим из-за непогоды деревом
15:51
Армия
ЦАХАЛ: жертвами обстрелов из сектора Газа стали десять граждан Израиля
15:50
Политика
Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» на следующей неделе
15:50
Общество
Инфекционист перечислил признаки клещевого энцефалита
15:46
Экономика
В России могут ограничить использование пальмового масла
15:44
Общество
Собянин напомнил горожанам о работе павильонов «Здоровая Москва»
15:42
Армия
Шойгу: спецназ МО РФ проведет экспедиции на Горном Алтае и в Кемеровской области
15:42
Происшествия
Почти 20 лесных пожаров потушили в Ленобласти за месяц
15:37
Экономика
Иностранные инвесторы нарастили вложения в экономику ОАЭ
15:33
Происшествия
Настойчивый продавец проникнул в квартиру и ограбил чету пенсионеров в Москве
15:33
Наука
Раскрыто «паразитирующее» свойство раковых клеток
15:26
Экономика
В Минстрое РФ назвали количество выданных разрешений на возведение жилья
15:26
Происшествия
Мужчина устроил смертельную поножовщину в гостях под Ломоносовом
15:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила людей, которые романтизируют преступников
15:20
Весь мир
Индейцы заблокировали доступ к нефтяному месторождению в Эквадоре
15:17
Общество
Активизация клещей заставляет задуматься о создании центров профилактики в России
15:12
Весь мир
На границе с Колумбией боевики захватили восемь солдат из армии Венесуэлы
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Школьница получила травмы головы и спины при падении на рельсы в метро в Петербурге

  /   Обновлено: 16 мая 2021 15:15
Происшествия
Школьница получила травмы головы и спины при падении на рельсы в метро в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 16 мая. Несовершеннолетняя девушка из-за сильного головокружения потеряла сознание на станции метро «Владимирская» и упала на пути.

Очевидцы тут же пришли на помощь пострадавшей. Они вытащили пассажирку до приезда поезда. Врачи зафиксировали у старшеклассницы ранения головы, локтевого сустава и ушиб спины. Ее доставили в нейрохирургическое отделение 19-й детской городской больницы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В медучреждении доктора диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Пассажир московского метро ранее упал под поезд на станции метро «Кунцевская» и погиб. Из-за произошедшего сотрудники метрополитена приостановили на время движение составов.

метро школьница спб
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Все новости / Происшествия / Школьница получила травмы головы и спины при падении на рельсы в метро в Петербурге
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