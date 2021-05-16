Полицейские задержали в Петербурге четырех участников массовой драки

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место конфликта на перекрестке улиц Карпинского и Верности. О вечерней потасовке заявил очевидец.

Наряд полиции задержал четырех безработных мужчин, двое из которых являются мигрантами из Киргизии. Все граждане помещены в специальное помещение содержания задержанных лиц, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Причины конфликта пока не установлены, сейчас задержанные отвечают на вопросы дознавателей.

Массовая драка с участием мигрантов произошла в Приморском районе Петербурга. Агрессивные мужчины устроили разборку на пересечении улиц Репищева и Вербная.