Двухлетняя девочка выпала из окна дома под Выборгом

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту травмирования ребенка, выпавшего из окна на втором этаже.

По предварительным данным, после инцидента медики скорой помощи приехали в поселок Балтийское в Выборгском районе Ленобласти, чтобы госпитализировать пострадавшую, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Пока ребенок находится под пристальным вниманием врачей.

Также на место происшествия прибыли оперативники, которые уже приступили к опросу свидетелей. Позднее они примут процессуальное решение на основе всех обстоятельств события.

Похожий инцидент зафиксирован в центре Волгограда, где семилетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, сообщало Федеральное агентство новостей. Его падение смягчил козырек магазина, расположенного в доме.