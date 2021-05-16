Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. За минувший год медикам Северной столицы удалось собрать более тонны плазмы крови от доноров, которые перенесли коронавирус SARS-CoV-2.

Делать заготовки биологического материала в Санкт-Петербурге начали еще в мае 2020 года. Сбор плазмы организован в трех местных больницах: ГКУЗ «Городской станции переливания крови», ГБУЗ «Городской больнице Святого Великомученика Георгия» и ГБУЗ «Городской многопрофильной больнице № 2».

За минувший год было проведено более 1600 донаций. Зафиксировано, что некоторые добровольцы, перенесшие COVID-19, сдали плазму более пяти раз, рассказали в петербургском комитете по здравоохранению.

Плазма крови пациентов, которые вылечились от коронавируса, используется для лечения зараженных в тяжелом и среднем состоянии. Это прописано во Временных методических рекомендациях МЗ РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» (версия 11).

Группа крови способна оказывать влияние как на мозговую деятельность, так и на работу сердечно-сосудистой системы. На это указывают результаты исследования ученых.