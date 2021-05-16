Девелоперы нашли новый способ привлечения клиентов в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Петербургские застройщики все чаще предлагают квартиры не только с отделкой, но и с мебелью. Такая опция позволяет покупателям переехать в новое жилье сразу после получения ключей.

Например, один из девелоперов начал продавать в Санкт-Петербурге квартиры с кухнями от ИКЕА. Застройщик объясняет выбор партнера тем, что головные офисы обеих компаний находятся в Швеции.

Как пишет РБК, сейчас с мебелью можно купить только однокомнатные квартиры и студии. Однако в течение месяца компания планирует запустить продажи двухкомнатных квартир с кухнями. Кроме того, планируется перейти на продажи квартир с полной меблировкой всех комнат. Тем временем совместные проекты с петербургскими девелоперами практикуют и другие крупные производители мебели.

Специалисты в области недвижимости ранее сообщили о растущем спросе на загородное жилье в Ленинградской области. По их оценке, интерес покупателей за четыре месяца 2021 года увеличился на 15,6%.