Человеческий скелет нашли у кладбища в деревне Озерки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 мая. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о страшной находке. В лесу рядом с кладбищем лежали человеческие кости.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что житель деревни Озерки обнаружил скелет. Также на месте инцидента были найдены предметы одежды.

Определить по внешним признакам возраст и пол было невозможно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Накануне в этой же деревне в яме обнаружили человеческий скелет. Правоохранители изъяли с места происшествия штаны и коричневую куртку, сообщало Федеральное агентство новостей.