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16 мая 13:04
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новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
Прививка AstraZeneca могла спровоцировать тромбы у принцессы Кентской
12:40
Политика
Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
Более тонны плазмы крови переболевших COVID-19 пациентов заготовили в Петербурге
12:36
Политика
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Человеческий скелет нашли у кладбища в деревне Озерки в Ленобласти

  /   Обновлено: 16 мая 2021 12:15
Происшествия
Человеческий скелет нашли у кладбища в деревне Озерки в Ленобласти
Nation News  /  Арсений Островский

Санкт-Петербург, 16 мая. В полицию Всеволожского района поступило сообщение о страшной находке. В лесу рядом с кладбищем лежали человеческие кости.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что житель деревни Озерки обнаружил скелет. Также на месте инцидента были найдены предметы одежды.

Определить по внешним признакам возраст и пол было невозможно. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Накануне в этой же деревне в яме обнаружили человеческий скелет. Правоохранители изъяли с места происшествия штаны и коричневую куртку, сообщало Федеральное агентство новостей.

труп полиция кладбище скелет
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