Студентка в Петербурге стала жертвой насильника в синей кепке

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники полиции возбудили дело по факту насильственных действий сексуального характера. Пострадавшей стала студентка-первокурсница.

В отделение полиции пришла учащаяся колледжа. По словам заявительницы, накануне вечером в парадной своего дома она подверглась нападению. Девушка констатировала, что было совершено сексуальное насилие, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам пострадавшей, мужчина был в белой футболке, джинсах и кепке синего цвета. Ориентировка передана нарядам полиции.

В Костромской области за сексуальное насилие наказан работник органов власти. Злоумышленник приговорен к 14 годам за преступление в отношении подростка, сообщал ФАН.