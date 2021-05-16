Пьяную восьмиклассницу с отравлением нашли около мусоропровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Местный житель обнаружил в парадной своего дома девочку без сознания. Школьница лежала около мусоропровода и не подавала признаков жизни.

Петербуржец сообщил о случившемся в дежурную часть. Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали девочке скорую помощь. Потерпевшей оказалась 15-летняя ученица восьмого класса, которой стало плохо после большого количества выпитого алкоголя.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии с острым отравлением этанолом. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, потерпевшая пригласила в гости одноклассника и перебрала со спиртным во время дружеского застолья. Как выяснила полиция, девочка воспитывается в полной семье и не состоит на учете.

Накануне в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок попал в детскую городскую больницу после отравления неизвестным веществом, писал ФАН.