Петербургская школьница сбежала из дома после ссоры с родителями

Санкт-Петербург, 16 мая. Юная жительница города ушла из дома и перестала выходить на связь. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию.

Женщина рассказала, что 15-летняя дочь уже два дня не отвечает на телефонные звонки. Никто из родных и знакомых не знает о ее местоположении, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, незадолго до инцидента она поругалась с девочкой. Школьница ранее неоднократно сбегала от родителей. Она учится в девятом классе и состоит на учете в ОДН.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели разыскивают двух пропавших школьниц в Горном Алтае.