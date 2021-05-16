Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент

Санкт-Петербург, 16 мая. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти посетителя салона эротического массажа. По данным источника ФАН, мужчина там был постоянным клиентом.

Заведение для взрослых горожанин периодически посещал в течение года. Персонал неоднократно замечал, что мужчина по имени Сергей в тот момент был «навеселе». Некоторые подчеркивали, что гражданин вел себя неадекватно. Сейчас следователи опрашивают сотрудников салона.

На трупе правоохранители обнаружили ушибы в районе туловища и конечностей, сообщал ФАН.