Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Полицейские устанавливают обстоятельства нападения на 73-летнего петербуржца. Гражданин был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером рядом с жилым домом на Звездной улице. По предварительной информации, пожилого мужчину избили несколько злоумышленников. У пациента диагностировали ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму и ушибы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела о смерти пожилой женщины. В больнице пострадавшая заявила, что на нее напал сын, сообщал ФАН.