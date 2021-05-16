Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по выявлению «машин-призраков» с «архивными» регистрационными номерными знаками, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водители таких автомобилей намеренно не ставят их на учет, чтобы не оплачивать штрафы. Только за один день ДПС удалось вычислить две машины с бутафорскими номерами. Сделать это помогли средства фото и видеофиксации вместе с информацией из баз данных.

Пойманный в Выборгском районе автомобилист заявил, что с учета транспортное средство снял предыдущий собственник, но ему об этом известно не было. Владелец другой «машины-призрака» признался, что осознанно передвигался без регистрации.

В ГИБДД предупредили, что инспекторы планируют усилить контроль за водителями с помощью скрытого патрулирования. Они будут передвигаться на машинах без опознавательных знаков, чтобы автомобилисты не могли предупреждать друг друга о проверках.