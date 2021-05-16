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16 мая 11:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Происшествия
МЧС Калужской области рассказало о правилах поведения во время грозы
11:30
Экономика
Эксперт Чоу назвал причины украинского энергокризиса
11:30
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после ночной поножовщины у бара
11:26
Общество
Алексей Журавлев выступил за право жителей Псковской области на чистую воду и воздух
11:25
Политика
В Чехии указали на непрофессионализм властей из-за провокаций в сторону России
11:23
Весь мир
В крупных городах США прошли митинги в поддержку Палестины
11:23
Политика
Правительство России анонсировало запуск единой платформы управления данными
11:23
Шоу-бизнес
Киркоров встал на защиту Манукяна после критики вокальных данных рэпера
11:22
Шоу-бизнес
Макеева оттачивает свадебный танец вместе с возлюбленным
11:21
Общество
«Письма счастья» от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp
11:21
Происшествия
Погибшим в массажном салоне в Петербурге оказался постоянный клиент
11:19
Шоу-бизнес
Дети Самойловой и Джигана развеселили мать поеданием попкорна с беговой дорожки
11:18
Общество
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 16 мая
11:17
Общество
Перечислены рекомендации для борьбы с постковидным синдромом
11:15
Происшествия
Ребенок стал жертвой столкновения BMW с квадроциклом под Белгородом
11:14
Экономика
Москвичи провели майские праздники в торговых центрах
11:13
Происшествия
Новосибирские медики сообщили о тяжелом состоянии ребенка после падения с седьмого этажа
11:12
Происшествия
Доставщик еды попал под колеса автомобиля в Новосибирске
11:12
Экономика
Haval F7 стал самым популярным авто из КНР среди россиян в этом году
11:12
Происшествия
Пенсионера жестко избили возле жилого дома в Петербурге
Все новости

Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами

Общество
Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-Петербург, 16 мая. Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по выявлению «машин-призраков» с «архивными» регистрационными номерными знаками, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водители таких автомобилей намеренно не ставят их на учет, чтобы не оплачивать штрафы. Только за один день ДПС удалось вычислить две машины с бутафорскими номерами. Сделать это помогли средства фото и видеофиксации вместе с информацией из баз данных.

Пойманный в Выборгском районе автомобилист заявил, что с учета транспортное средство снял предыдущий собственник, но ему об этом известно не было. Владелец другой «машины-призрака» признался, что осознанно передвигался без регистрации.

В ГИБДД предупредили, что инспекторы планируют усилить контроль за водителями с помощью скрытого патрулирования. Они будут передвигаться на машинах без опознавательных знаков, чтобы автомобилисты не могли предупреждать друг друга о проверках.

ГИБДД петербург мвд
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Все новости / Общество / Автоинспекторы в Петербурге начали ловить водителей с бутафорскими номерами
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