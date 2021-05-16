Жительница Петербурга пришла в парк поесть пиццу и была изнасилована

Санкт-Петербург, 16 мая. Полицейские устанавливают личность злоумышленника, который напал на 35-летнюю женщину. По ее словам, это сделал житель Удмуртии.

Заявительница рассказала, что ночью пришла в парк Интернационалистов, где собиралась съесть купленную пиццу. Рядом сидел мужчина, который представился Иваном из Удмуртии. Между ними начался диалог. Женщина отметила, что собеседник пил в парке водку, сообщало «Невские новости».

Затем пострадавшая сказала, что ей пора домой, новый знакомый предложил проводить ее. В районе сквера возле супермаркета злоумышленник накинулся на жертву, стал душить, после чего изнасиловал. Он заставил женщину выпить спиртное, а затем избил и еще раз изнасиловал. Потерпевшая потом была вынуждена обратиться в травмпункт.

В ХМАО женщина написала заявление об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Таким способом гражданка хотела отомстить своему знакомому, сообщало URA.RU.