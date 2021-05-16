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новостей
06:55
Происшествия
Камчатские спасатели вытащили пьяного мужчину из Бабьей бухты
06:54
Общество
Сахалинские дорожники залатали почти 3 тыс. ям с начала 2021 года
06:53
Происшествия
Неизвестные закололи и расстреляли собаку с щенком в будке под Благовещенском
06:53
Политика
Пушков указал Зеленскому на место Украины на окраине Европы
06:36
Общество
Финансист назвал уходящие в прошлое профессии
06:34
Общество
Жителям Ленобласти напомнили о начале опасного сезона на железной дороге
06:33
Спорт
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в первом матче плей-офф НХЛ
06:31
Общество
Американцы увидели астероид над Калифорнией
06:20
Происшествия
Американка убила своих детей «из-за голосов в голове»
06:17
Политика
Меркель выступила за завершение «СП-2» из-за нужды ФРГ в российском газе
06:16
Общество
Пожилая японка случайно получила две дозы вакцины от коронавируса
06:14
Общество
Названы самые популярные у россиян направления для путешествий в июне
06:00
Происшествия
Неизвестный вандал напал на церковь в Нью-Йорке
06:00
Общество
Исторический облик Севастополя уничтожает современная тяга и любовь к пластику
05:58
Общество
The Guardian: как вылечить диабет II типа без лекарств
05:57
Политика
Украино-американский юмор: публицист Левин оценил переговоры Блинкена и Зеленского
05:57
Происшествия
Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в США
05:56
Происшествия
Число жертв торнадо в Китае увеличилось до десяти
05:55
Происшествия
Солист группы «Нервы» Мильковский подрался из-за девушки у бара в Москве
05:55
Политика
Экс-сотрудница Госдепа объяснила, почему США видят врага в лице России
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Залечь на дно в Питере: суд арестовал сбежавшего от правоохранителей наркодилера

Происшествия
Залечь на дно в Питере: суд арестовал сбежавшего от правоохранителей наркодилера
pixabay.com

Санкт-Петербург, 16 мая. Петербургские правоохранители арестовали сбежавшего ранее от ФСБ наркоторговца из Ленинградской области

Максим Камбур скрывался от правосудия под другим именем более двух месяцев, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Задержание произошло в квартире на Чкаловском проспекте.

Мужчина обвиняется в попытке сбыть килограмм синтетического наркотика. Первое задержание было еще в конце зимы в Никольском под Гатчиной, где он решил забрать закладку. Тогда обвиняемый договорился о месте с дилером через мессенджер. Общение на деле проходило под контролем оперативников. Мужчину с супругой вместо товара ждали муляж и наручники.

Позже было возбуждено уголовное дело, а Камбура повезли в родной город Коммунар на обыск. Тогда он нашел момент и сбежал.

После недавнего задержания давать показания он отказался, однако его причастность к «темным делам» подтвердила супруга. Мужчина просил у суда домашний арест.

Недавно стало известно, что задержанный в Крыму с наркотиками иностранец отправится в колонию строго режима на 7,5 года. Пограничники задержали его при попытке пересечь госграницу.

петербург наркотики задержание
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