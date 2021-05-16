Залечь на дно в Питере: суд арестовал сбежавшего от правоохранителей наркодилера

Санкт-Петербург, 16 мая. Петербургские правоохранители арестовали сбежавшего ранее от ФСБ наркоторговца из Ленинградской области

Максим Камбур скрывался от правосудия под другим именем более двух месяцев, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Задержание произошло в квартире на Чкаловском проспекте.

Мужчина обвиняется в попытке сбыть килограмм синтетического наркотика. Первое задержание было еще в конце зимы в Никольском под Гатчиной, где он решил забрать закладку. Тогда обвиняемый договорился о месте с дилером через мессенджер. Общение на деле проходило под контролем оперативников. Мужчину с супругой вместо товара ждали муляж и наручники.

Позже было возбуждено уголовное дело, а Камбура повезли в родной город Коммунар на обыск. Тогда он нашел момент и сбежал.

После недавнего задержания давать показания он отказался, однако его причастность к «темным делам» подтвердила супруга. Мужчина просил у суда домашний арест.

Недавно стало известно, что задержанный в Крыму с наркотиками иностранец отправится в колонию строго режима на 7,5 года. Пограничники задержали его при попытке пересечь госграницу.