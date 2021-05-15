Жители Петербурга смогут вылететь в Баку прямым рейсом с 18 мая

Санкт-Петербург, 15 мая. Авиакомпания Nordwind сообщила о запуске рейсов из Петербурга в столицу Азербайджана — город Баку.

Жители Северной столицы с 18 мая смогут добраться до Баку без пересадок. При этом авиасообщение будет еженедельным, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Предполагается, что вылет из Петербурга будет осуществляться в 23:20, а из столицы Азербайджана — в 4:55 на следующий день. При этом частота выполнения рейсов может измениться, добавили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о скором открытии авиасообщения с рядом стран. По ее словам, возобновление авиарейсов будет осуществляться в зависимости от эпидемиологической обстановки.