Популярность апартаментов снизилась в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Продажи апартаментов в Санкт-Петербурге составили 1,1 тысячи объектов на сумму 4,34 млрд рублей в первом квартале 2021 года. Показатель на 16% меньше, чем годом ранее.

Пять самых известных апарт-комплексов Санкт-Петербурга смогли продать всего 838 объектов в период с января по март текущего года. Показатель снизился на 16%. Выручка организаций составила 4,34 млрд рублей, что на 640 млн меньше прошлогоднего значения. Практически все помещения построены в трех районах города — Выборгском, Невском и Московском.

Лидером по объему реализации недвижимости стала компания Plaza Lotus, которая смогла заработать чуть более 1 млрд рублей. На втором месте ПСК со значением 910 млн рублей. Эксперты считают, что снижение спроса связано с истощением экспозиции. Количество выставленных на продажу проектов уменьшилось на 30% по сравнению с прошлым годом и составляет 3,6 тысячи объектов.

Участники рынка недвижимости ранее сообщили, что апартаменты юридически не являются жилым помещением и не попадают под действие Жилищного кодекса Российской Федерации.