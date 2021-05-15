Количество разводов в Петербурге достигло почти 9 тысяч с начала 2021 года

Санкт-Петербург, 15 мая. Число разводов за первые несколько месяцев 2021 года в Петербурге почти достигло 9 тыс. Такой показатель оказался значительно выше прошлогоднего.

В этом году официально поставить точку в отношениях решили 8739 петербургских пар. При этом количество сыгранных с начала года свадеб составило более 11 тыс., сообщают «Невские новости».

Текущий показатель разводов оказался существенно выше данных за 2020 год, когда на фоне пандемии коронавируса брак расторгли 7279 супружеских пар. Пик пришелся на прошлогодний январь: в этот период разорвать официально узаконенные отношения предпочли 2309 петербургских пар.

Психолог Юлия Синютина в беседе с ФАН рассказала, как справиться с кризисом в семейных отношениях. По ее словам, обычно в развале семьи виноваты оба партнера, однако развода можно не допустить.