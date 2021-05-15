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15 мая 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
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Русский музей заявил об открытии для посещения Домика Петра I

Общество
Русский музей заявил об открытии для посещения Домика Петра I
rusmuseum.ru  /  Пресс-служба Государственного Русского музея

Санкт-Петербург, 15 мая. Петербуржцы и гости Северной столицы смогут посещать Домик Петра I с 15 мая. Об этом в социальных сетях сообщил Русский музей.

Начиная с субботы, в Домик Петра I можно будет попасть каждый час с 10:00 до 17:00. Реставрация здания стартовала в апреле текущего года. Предполагается, что для завершения работ потребуется около двух лет, отметил гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Финансирование реставрации исторического объекта возьмет на себя федеральный бюджет. На данный момент завершена реставрация ограды Домика Петра I.

Здание было возведено еще в 1703 году — через три дня после основания города. Там находились спальня, кабинет и столовая. Петр I жил в домике, пока не был построен Летний дворец.

Ранее сообщалось, что молодой житель Санкт-Петербурга пытался попасть в здание Эрмитажа по водосточной трубе. Он был замечен представителями правопорядка, которые заставили его спуститься.

питер достопримечательности Домик Петра I
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Все новости / Общество / Русский музей заявил об открытии для посещения Домика Петра I
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