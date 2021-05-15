Русский музей заявил об открытии для посещения Домика Петра I

Санкт-Петербург, 15 мая. Петербуржцы и гости Северной столицы смогут посещать Домик Петра I с 15 мая. Об этом в социальных сетях сообщил Русский музей.

Начиная с субботы, в Домик Петра I можно будет попасть каждый час с 10:00 до 17:00. Реставрация здания стартовала в апреле текущего года. Предполагается, что для завершения работ потребуется около двух лет, отметил гендиректор Русского музея Владимир Гусев. Финансирование реставрации исторического объекта возьмет на себя федеральный бюджет. На данный момент завершена реставрация ограды Домика Петра I.

Здание было возведено еще в 1703 году — через три дня после основания города. Там находились спальня, кабинет и столовая. Петр I жил в домике, пока не был построен Летний дворец.

Ранее сообщалось, что молодой житель Санкт-Петербурга пытался попасть в здание Эрмитажа по водосточной трубе. Он был замечен представителями правопорядка, которые заставили его спуститься.