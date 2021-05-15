Молодой петербуржец попытался пробраться в Эрмитаж по водосточной трубе

Санкт-Петербург, 15 мая. Житель Северной столицы попытался попасть в Эрмитаж по водосточной трубе. Его заметили полицейские и заставили спуститься.

Как сообщили в правоохранительных органах, молодой человек кричал, сидя на трубе, что его не пустили в музей через центральный вход. По словам парня, он решил пробраться в Эрмитаж через окно.

Полицейские попросили его спуститься вниз. На молодого человека составили протокол об административном правонарушении. После этого петербуржца отпустили.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из здания Главного штаба из-за задымления, сообщал ФАН. Источником дыма стал электрощиток.