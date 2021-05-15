Около сотни мигрантов устроили массовую драку в Приморском районе

Санкт-Петербург, 15 мая. В Северной столице мигранты устроили массовую драку на пересечении улиц Вербной и Репищева.

Сообщение о крупной потасовке поступило в отдел полиции в 20:23. Когда сотрудники правопорядка прибыли на место происшествия, большая часть участников драки уже разошлась.

Полиция задержала около полусотни подозреваемых. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга, сообщал ФАН. Все участники потасовки от госпитализации отказались и были отправлены домой.