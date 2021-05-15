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Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
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15 мая 12:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:37
Политика
Пушков объяснил, чего добивается Зеленский арестом Медведчука
12:37
Экономика
Работа АЭС в Армении приостановлена в связи с плановым ремонтом
12:35
Политика
Израильский «Железный купол» перехватил вылетевший из сектора Газа БПЛА со взрывчаткой
12:35
Общество
Продюсеры Евровидения создадут американскую версию конкурса
12:33
Общество
Режиссер Артем Мазунов снимет сериал с интересными интригами и перевертышами
12:31
Общество
Рядом с МКС зафиксировали НЛО, которое похоже на объект с библейской картины
12:30
Шоу-бизнес
Актер Полад Бюль-Бюль оглы рассказал, как едва не сгорел заживо на съемках фильма
12:30
Происшествия
Пострадавших при стрельбе в Казани отправят в поездку на Байконур
12:30
Общество
РЖД запускают в конце мая круговой туристический маршрут между Москвой и Карелией
12:29
Весь мир
Продюсер фильма «Турист»: это кино о закаленной испытаниями дружбе народов РФ и ЦАР
12:28
Общество
Зарубежные ученые не исключают возможность утечки коронавируса из лаборатории
12:26
Происшествия
В мэрии подтвердили массовую эвакуацию школ в Казани
12:24
Общество
Британские ученые рассказали о роли бекона в развитии гепатита Е
12:24
Политика
Заявления на праймериз «Единой России» подали более семи тысяч кандидатов
12:22
Общество
Волонтеры нашли сбежавшую из дома в Свердловской области глухонемую девочку
12:20
Общество
Фигуры принца Гарри и Меган Маркл «выселили» из королевской экспозиции Музея мадам Тюссо
12:20
Общество
Власти Москвы не собираются перекрывать участки радиальных линий метро до конца года
12:16
Общество
Пострадавшая от домашнего насилия Грачева запрещает матери бывшего мужа видеть внуков
12:14
Экономика
Свободный денежный поток «Роснефти» составил 190 млрд рублей в марте
12:14
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
Все новости

Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей

  /   Обновлено: 15 мая 2021 12:20
Происшествия
Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
pixabay.com  /  JetraTull

Санкт-Петербург, 15 мая. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Два проректора с помощью махинаций похитили из университета 3,6 млн рублей.

По данным следствия, на протяжении двух лет проректоры по социальной политике и экономике, наделенные полномочиями в сфере трудовых правоотношений, подготовили приказы о надбавках и доплатах научно-педагогическим работникам одного из техуниверситетов.

После мужчины заставляли перечислять полученные выплаты на их счета, сообщал источник ФАН. В результате реализации преступного умысла должностные лица вуза похитили не менее 3,6 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, их поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Куйбышевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника структурного подразделения Октябрьской железной дороги, сообщал ФАН. Он составлял поддельные акты приема невыполненных работ.

санкт-петербург мошенничество проректор
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Все новости / Происшествия / Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей
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