Два проректора петербургского университета похитили у вуза 3,6 млн рублей

Санкт-Петербург, 15 мая. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Два проректора с помощью махинаций похитили из университета 3,6 млн рублей.

По данным следствия, на протяжении двух лет проректоры по социальной политике и экономике, наделенные полномочиями в сфере трудовых правоотношений, подготовили приказы о надбавках и доплатах научно-педагогическим работникам одного из техуниверситетов.

После мужчины заставляли перечислять полученные выплаты на их счета, сообщал источник ФАН. В результате реализации преступного умысла должностные лица вуза похитили не менее 3,6 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Полицейским удалось задержать подозреваемых, их поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Куйбышевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника структурного подразделения Октябрьской железной дороги, сообщал ФАН. Он составлял поддельные акты приема невыполненных работ.