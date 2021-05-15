Праздник выпускников «Алые Паруса» планируют провести в очном формате 25 июня

Санкт-Петербург, 15 мая. Проведение праздника «Алые Паруса» для российских выпускников школ запланировано на 25 июня. По предварительной информации, мероприятие может пройти в очном формате.

Администрация Петербурга в ближайшее время сможет определиться с форматом. В 2020 году мероприятие транслировалось онлайн, а концерта в центре города не было.

«Проведение праздника «Алые паруса» в 2021 году намечено на 25 июня. Формат мероприятия и места его проведения будут определены организационным комитетом исходя из эпидемической обстановки», — сообщили в правительстве города.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса праздник прошел в акватории Финского залива. Организаторам удалось сохранить уникальную атмосферу, которая является неотъемлемой частью события.

Из-за распространения коронавируса власти города вынуждены были отменить традиционный праздник корюшки. Изначально планировался перенос мероприятия на более благоприятное время, однако в Союзе работников культуры посчитали такое решение неуместным.