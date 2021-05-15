В Озерках недалеко от кладбища нашли неопознанный человеческий скелет

Санкт-Петербург, 15 мая. В полицию по Всеволожскому району обратился 37-летний местный житель. Он заявил, что нашел человеческие кости.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, во время прогулки в лесу недалеко от кладбища в деревне Озерки мужчина обнаружил в яме человеческий скелет. Также на месте найдены камуфлированные штаны и коричневая куртка.

Останки пока не удалось идентифицировать. Сотрудники полиции устанавливают причину смерти и все обстоятельства произошедшего.

Случайный прохожий на прогулке ранее наткнулся на скелет в парке Юбилейный, сообщал ФАН. После обнаружения костей местный житель вызвал правоохранителей.