Прокуратура Петербурга требует запретить ролик Dolce&Gabbana с целующимися девушками

Санкт-Петербург, 15 мая. Согласно заявлению прокуратуры, в рекламном ролике Dolce&Gabbana содержится информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, и отрицающая семейные отношения.

На официальной странице Instagram модного бренда было размещено видео, на котором целуются две девушки. Иск подан прокуратурой в Октябрьский районный суд Петербурга, сообщает пресс-служба судов города.

Размещенный в социальной сети ролик поддерживает организацию Trevor Project, которая занимается предотвращением самоубийств среди лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов.

Суд Петербурга запретил более десяти ссылок с аниме, сообщал ФАН. Посмотреть ролики теперь нельзя на следующих сайтах: YouTube, FindAnime, AnimeGo.