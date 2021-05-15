Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении

Санкт-Петербург, 15 мая. Следователи установили причастность ранее задержанного за развратные действия в отношении детей петербуржца к аналогичным преступлениям.

В марте 47-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении несовершеннолетних. По данному факту возбудили три уголовных дела по ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). В ходе расследования было установлено, что в июне 2019 года жертвой извращенца стал еще один 14-летний ребенок, в отношении подозреваемого возбудили еще два дела по аналогичной статье.

Педофил находится под стражей с марта, ранее избранная мера пресечения не изменялась, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Молодого жителя Ленобласти задержали по подозрению в изнасиловании двух маленьких дочек. Сотрудники органов опеки изъяли девочек из-за антисанитарии в квартире. При осмотре у них нашли множественные гематомы в паховой и ягодичной области. Дети рассказали, что отец использовал их для удовлетворения своих сексуальных потребностей, сообщал ФАН.