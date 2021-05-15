Рок-музыкант из Петербурга на протяжении года насиловал детей

Санкт-Петербург, 15 мая. Полицейские задержали 34-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетних. По данным оперативников, насилию подверглись четыре ребенка.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, злоумышленник систематически совершал развратные действия в отношении двух подростков 16-летнего возраста. Преступления совершались в период с 1 августа 2018 года по 12 апреля 2019 года, а также с 10 августа 2019 по 27 мая 2020 года.

В отношении петербуржца возбудили уголовные дела. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил 34-летнего жителя подмосковных Химок, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы, под стражу. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщало РИАМО.