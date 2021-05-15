Завернутое в пленку тело женщины нашли в петербургской квартире

Санкт-Петербург, 15 мая. В одной из квартир Северной столицы обнаружили тело женщины, которое было завернуто в целлофановую пленку.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что женщина не отвечает на звонки и не выходит на связь. Сотрудники полиции отправились по адресу проживания, вскрыли дверь и обнаружили ее тело в строительной пленке.

Внешних признаков насильственной смерти при осмотре тела обнаружено не было. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются. Еще одна проживающая в этой квартире 32-летняя женщина объявлена в розыск.

Тело женщины найдено в центре Саранска, сообщал ФАН. Место жительства погибшей и обстоятельства происшествия выясняются.