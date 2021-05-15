Синоптик Леус предупредил жителей Петербурга о дождях и грозах 15 мая

Санкт-Петербург, 15 мая. Настоящие майские дожди и грозы придут в Петербург во второй половине дня в субботу, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до +21...+23 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять периферия циклона.

«Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами», — подчеркнул специалист.

Леус добавил, что в целом вторая половина мая в городе на Неве отличится дождливой погодой. При этом температурный фон все равно будет держаться на два-шесть градусов выше климатической нормы.