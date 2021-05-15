Петербуржцу дали «условку» за избиение друга шваброй

Санкт-Петербург, 15 мая. Колпинский районный суд Петербурга приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следствие установило, что Алексей Пугачев 28 апреля прошлого года поссорился со своим знакомым в квартире на Раумской улице в Колпино. Он оттолкнул оппонента, который упал и ударился головой о пол. Нападавший на этом не успокоился, а схватит швабру и несколько раз ударил ею потерпевшего.

Позже свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Суд дал ему два года лишения условно.

Недавно пьяный петербуржец избил несовершеннолетнюю дочь сожительницы. Нетрезвый мужчина ударил ее ногой в лицо, пока мать была на работе.