Петербуржец рискует сесть за решетку из-за банки черной икры

Санкт-Петербург, 15 мая. Житель Санкт-Петербурга обвиняется в хищении из магазина банки черной икры. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.

Согласно информации следствия, мужчина 13 марта зашел в один из супермаркетов на Невском проспекте и украл из холодильника баночку деликатеса. Далее он скрылся с места происшествия. Судьба ценного продукта остается неизвестной.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило дело в мировой участок №203 Центрального района. Статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Недавно другой петербуржец воспользовался телефоном друга и украл 2,4 млн рублей. В полицию Фрунзенского района обратилась 50-летняя женщина. У ее сына есть счет в банке, на котором хранились деньги. У потерпевшей был доступ к нему. Когда она пошла в банк, чтобы снять наличные, ей сообщили о нулевом балансе счета.