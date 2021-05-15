Смольный сообщил о росте числа выздоравливающих от COVID-19 в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 мая. Жители Петербурга стали чаще выздоравливать от COVID-19. Об этом сообщили в администрации города.

В Смольном рассказали, что за последнюю неделю число выздоровевших от COVID-19 выросло почти на 50 процентов по сравнению с прошлыми показателями. В пятницу, 14 мая, из больниц Петербурга выписали 1164 пациента. Неделю назад — только 760.

Городская администрация указала на прирост заболеваемости COVID-19. В Петербурге за прошедшие сутки было зафиксировано 1229 новых случаев.

«Отмечается рост регистрации в медицинских организациях новых случаев ковид по сравнению с данными прошлой пятницы на 27,09 %. Суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями выросла на 34,06 %», — подчеркнули в Смольном.

Власти города недавно отчитались о темпах вакцинации. Второй компонент вакцины от коронавируса получили уже более 500 тысяч петербуржцев.